غدًا.. محمد ياسر يحيي حفلًا شعريًا بساقية الصاوي

يقدم الشاعر الشاب محمد ياسر، حفل شعري غنائي بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك مساء غدًا الأربعاء 6 من نوفمبر بقاعة النهر الساعة السابعة مساءً.

شارك ياسر فى العديد من المهرجانات والأمسيات ما بين ( بنى سويف / والقاهرة / والمنصورة ).

وأقام العديد من الحفلات فى محافظة بنى سويف على مسرح قصر ثقافة بنى سويف وفى القاهرة على مسرح الربع الثقافي. كما شارك فى مهرجان إبداع مراكز الشباب 2019 مساءً.شارك ياسر فى العديد من المهرجانات والأمسيات ما بين ( بنى سويف / والقاهرة / والمنصورة ).وأقام العديد من الحفلات فى محافظة بنى سويف على مسرح قصر ثقافة بنى سويف وفى القاهرة على مسرح الربع الثقافي. كما شارك فى مهرجان إبداع مراكز الشباب 2019

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