صور.. أصالة توجه رسالة مؤثرة لنوال الكويتية: سلامة قلبك

تعرضت المطربة نوال الكويتية لوعكة صحية، أقلقت جمهورها وأصدقاءها من الوسط الفني، من بينهم الفنانة أصالة نصري التي تأثرت لمرضها، وتمنت لها الشفاء العاجل.

نشرت أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيدوهات الشهير "انستجرام"، صورة

للنجمة نوال، وعلقت قائلة: "ياحبيبة الرّوح ويا صديقتي القريبة الحنونة الطيّبة.. ألّف سلامة على قلّبك وماتشوفي شرّ.. الله يحفظك لعيلتك الكبيرة الّلي صرتي بالنّسبة إلهم المثل الأعلى للرقيّ والفنّ الرفيع المُتقن.. سلامة قلّبك وروحك وصوتك يا قلبنا وروحنا وصوتنا نوالتي الغالية".

نوال الكويتية تعتذر عن ليلة سهم

يذكر أن نوال الكويتية اعتذرت عن عدم إحياء فقرتها الغنائية بحفل ليلة سهم، الذي يقام ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ للظرف الصحي الطارئ الذي تعرضت له.