حرصت المطربة نوال الكويتية علي طمأنة جمهورها ومحبيها عليها، بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا، أدت لتأجيل ارتباطاتها الفنية تلك الفترة.
كتبت نوال عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر":
جدير بالذكر أن نوال الكويتية تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد، خلال شهر نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يضم الألبوم 12 أغنية، منها "حالة حنان، أبيك، فى غيابك، قصة حبى، وحشنى، مستحيل أنساك، ليش، خاطرى".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرضها.. نوال الكويتية تطمئن جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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