بعد مرضها.. نوال الكويتية تطمئن جمهورها

حرصت المطربة نوال الكويتية علي طمأنة جمهورها ومحبيها عليها، بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا، أدت لتأجيل ارتباطاتها الفنية تلك الفترة.

كتبت نوال عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر":

"صباح الخير حبيت اطمنكم اني الحمدلله بخير شوية تعب ويزول ان شاءالله.. شكراً لكل من سأل عني والله لايحرمني منكم واشوفكم قريب ان شاءالله".جدير بالذكر أن نوال الكويتية تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد، خلال شهر نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يضم الألبوم 12 أغنية، منها "حالة حنان، أبيك، فى غيابك، قصة حبى، وحشنى، مستحيل أنساك، ليش، خاطرى".