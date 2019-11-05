الليلة.. عرض "رحلة سعيدة" على مسرح مركز الإبداع بالإسكندرية

يقام في الساعة السابعة والنصف مساء، عرض "رحلة سعيدة" على مسرح مركز الإبداع بالإسكندرية.
تدور أحداث العرض داخل أتوبيس مسافر إلى رحلة إلى مدينة شرم الشيخ، به مجموعة من الأنماط المختلفة منالمجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، وذلك في إطار كوميدي.
"رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق، إيهابجابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، ومن إخراج محمد مرسي.
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