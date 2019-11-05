الليلة.. عرض "إشاعات إشاعات" على مركز سعد زغلول الثقافي

يقام في الساعة السابعة مساءً، عرض "إشاعات إشاعات" على مركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة، ومن المقرر أن يتم العرض مجانًا.

"إشاعات إشاعات" أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال والمواجهة بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها، وهي الشعبة المسئولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات،

وذلك ضمن مبادرة "مسرح المواجهة والتجوال" التي أطلقتها الفنان الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.

العرض تأليف متولي حامد، بطولة سكر الشريف، عاطف عبدالوهاب، محمد يوسف المنصوري، كريم الباسطي، شريهان شاذلي، أيمن عبدالرحيم، هنادي محمد، محمود

أبو السعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبدالجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله، أشعار صفاء البيلى، ملابس مروة ماهر، ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان وتوزيع محمود وحيد، مكياج أماني حافظ، إضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.