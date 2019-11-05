شاهد .. سكب الزيت على مقاعد انتظار المرضى في أحد المستشفيات بمصر لطردهم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورا لموظف بمستشفى القصر العيني الحكومي في القاهرة يقوم بسكب الزيت على مقاعد انتظار المرضى .

وظهرت المقاعد في الصور وهي متسخة كليا بزيت فرامل السيارات وذلك من أجل منع المواطنين من الجلوس عليها في انتظار مرضاهم وترتب على ذلك حدوث زحام شديد وجلوس المرضى على الأرض .

الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع السوشيال ميديا والذين طالبوا بسرعة القبض على هذا الموظف ومحاكمة المسئولين .

لتأمر النيابة العامة المصرية بسرعة ضبط وإحضار المتهم وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى المستشفى وتم ضبط الرجل الذي اتضح إنه موظف الأمن .. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأن السبب من وراء ارتكابه لذلك هو إجبار المرضى المترددين على المستشفى على سرعة الانصراف بعد توقيع الكشف الطبي عليهم .

وأصدرت جامعة القاهرة بيانا تدين من خلاله الواقعة وطالب ” محمد عثمان الخشت ” رئيس جامعة القاهرة بإحالة الموظف بمستشفي قصر العيني التابع للجامعة للتحقيق وإيقافه عن العمل .

Advertisements

وقال : ” وجود الزيت علي مقاعد المرضى كان تصرفا خاطئا من موظف .. وتمت إحالته للتحقيق وإيقافه عن العمل مع تنظيف المقاعد على وجه السرعة وبقع الزيت لم تستمر أكثر من ساعة ” .

كما خرجت الدكتورة ” هالة صلاح ” عميد كلية طب القصر العيني بتصريحات للتعليق على هذه الواقعة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” في برنامجه الحكاية يوم أمس .

حيث قالت : ” استغربت قيام أحد العمال بسكب الزيت على المقاعد وهو جاب الزيت منين ؟ .. وكان هناك صعوبة شديدة في إزالة الزيت من المقاعد ” .

وتابعت : ” هذا سوء تصرف وعند والعامل كان يريد إبعاد أهالي المرضى من هذا المكان وهذا ليس سلوكا سويا .. وتم فتح تحقيق في الواقعة ورفعنا طلب إلى رئيس الجامعة لوقفه عن العمل .. وفي حال ثبوت حاجة العمال إلى تقييم نفسي سيتم تنفيذ هذا الأمر على الفور ” .