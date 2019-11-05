شاهد .. أحمد السقا في أحدث ظهور له ب ” النقاب “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - نشر الفنان المصري ” أحمد السقا ” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورا له من كواليس تصوير فيلمه السينمائي الجديد ” العنكبوت ” .

وظهر أحمد السقا في الصور وهو مرتديا النقاب باللون الأسود في إطلالة فاجئت متابعينه وأثارت الجدل بينهم حول الفيلم الجديد وشخصيته به .

وكتب السقا في تعليقه على الصور : ” تيك توك ” .

يذكر أن أحمد السقا يستكمل تصوير مشاهده في فيلم العنكبوت الذي يتبقى له أسبوع واحد فقط وينتهى من تصوير العمل نهائيا .. والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق .

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والفيلم من بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وريم مصطفى ويسرا اللوزي وزكي فطين عبد الوهاب ومحمود غريب وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال .. ومن المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل .