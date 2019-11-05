"ديلي تلجراف" تطعن في حكم إدانتها بتشويه سمعة "جيفري راش"

أكد محامي الممثل الأسترالي جيفري راش، أن الحكم الذي قضى بأن صحيفة "ديلي تلجراف" الأسترالية أساءت لسمعة موكله، جيد ومبرر، وذلك في اليوم الثاني من جلسات النظر في الطعن المقدم من الصحيفة على قرار إدانتها.





وكانت محكمة قضت بتغريم شركة "ناشونال نيوز" المالكة لصحيفة ديلي تلجراف في سيدني في مايو الماضي مبلغ 2 مليون دولار على خلفية الأضرار التي لحقت بالممثل عقب نشر سلسلة من المقالات تتهمه فيها بالتحرش بممثلة.

وانسحب راش وقتها من مسرحية "تويلفث نايت" لويليام شكسبير بعد صدور المقالات التي تتهمه بالتحرش، كما أن فيلمه "ستورم بوي" الذي صدر هذا العام أخفق في تحقيق إيرادات.



Advertisements





وتقدم راش بدعوى قضائية ضد الصحيفة المملوكة للشركة التابعة لقطب الاعلام روبرت مردوخ، بعدما قالت الصحيفة إنه تحرش بممثلة شابة شاركته في مسرحية "كينج لير" في سيدني عامي 2015 و2016.



وقال ووكر إن راش أدلى بشهادته بشأن التأثيرات المدمرة للمقالات على حالته الذهنية، كما قدم دليلا على تأثير المقالات على قدرته على الحصول على عروض عمل.

وبدأت المحاكمة، التي تستمر يومين، المتعلقة بالطعن على حكم إدانة الصحيفة بالإساءة وتغريمها، الاثنين في المحكمة الاتحادية في سيدني أمام ثلاثة قضاة.



وراش، حاز على جائزة أوسكار عن دوره في فيلم "شاين" عام 1997، كما ترشح عدة مرات للجائزة نفسها، وشارك في العديد من الأفلام أبرزها "قراصنة الكاريبي" و"خطاب الملك".