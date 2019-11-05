"الاقتصاد الإسلامي" يتصدر أجندة مؤتمر "مجمع الفقه الإسلامي" بدبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت دبي انطلاق أعمال الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي وتتواصل فعالياته حتى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وقال الدكتور حمد الشيباني، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في تصريح لـ"العين الإخبارية": "إن المؤتمر في دورته الرابعة والعشرين يواكب التطورات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات".

وأوضح أن تنظيم الدورة الرابعة والعشرين من مجمع الفقه الإسلامي الدولي ضمن الأهداف والمهام التي أنشئت لأجلها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وفي مقدمتها العمل للارتقاء بدور ومساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي، والعمل والتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين المحليين والإقليميين والعالميين لتطوير مبادرات دبي التي تقوم على تعزيز قواعد ومبادئ الاقتصاد الإسلامي.