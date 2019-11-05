كيف عايد مدربو “ذا فويس” زميلهم محمد حماقي

صادف في الرابع من تشرين الثاني، عيد ميلاد النجم المصري المميّز محمد حماقي، الذي يحمل في جعبته اعمالاً فنية عديدة، جميعها لاقت نجاحًا عند طرحها، كما كانت اغنياته من بين الاعمال الاكثر استماعًا ونالت نسبة مشاهدة عالية بعد طرحها على قناة حماقي عبر يوتيوب.

هذا الفنان الشاب، يتمتع بجماهيرية عالية في بلده الام مصر وكذلك في العالم العربي، حيث يتهاتف جمهوره لحجز تذاكرهم عند السماع بحفلة معينة سيحييها حماقي، الذي بدوره يضيف اجواءً اكثر من رائعة على الحفل ويسحر الحضور بأروع الاغنيات ويفاجئهم بأعمال جديدة كل مرة.

حاليًا، ينهمك “حماقي” بتصوير حلقات الموسم الخامس من برنامج المواهب “ذا فويس”، الذي يملك فريقا يضم اهم واقوى الاصوات في العالم العربي، كسائر زملائه المدربين ابرزهم راغب علامة، احلام وسميرة سعيد.

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وبمناسبة عيد ميلاد “حماقي”، بادر السوبرستار راغب علامة بنشر صورة تجمعه مع حماقي من كواليس تصوير “ذا فويس”، متمنيًا له عيدًا سعيدًا وعامًا مليئاً بالنجاح والتفوق بكافة اعماله، لافتا الى انه فخور بالنجاح الذي يحققانه معا، خصوصا أنهما يكتشفان مواهب مميزة وجديدة قادرة على المنافسة بقوة في عالم الفن والنجومية.

من جهتها، نشرت الديفا سميرة سعيد على حسابها عبر تويتر صورة تجمعها بحماقي، حيث تمنت له عامًا سعيدًا مليئا بالنجاح والتقدم والصحة، كما مازحته قائلة “لكن دون ان يفوز فريقك بلقب “ذا فويس” هذا العام، حيث يشهد البرنامج منافسة قوية بين المدربين والمشتركين نظرا للأصوات والمواهب القوية التي يملكها كل مدرب في فريقه.

من جهته، ردّ حماقي على المعايدات شاكراً السوبرستار والديفا بالاضافة الى كل من عايده في هذه المناسبة السعيدة.

الجدير بالذكر ان حماقي سيكون ايضا ضمن المدربين في برنامج “ذا فويس كيدز”، الى جانب فارس الغناء العربي عاصي الحلاني والنجمة المتألقة نانسي عجرم، حيث سبق ان باشروا بتصوير اولى مراحل البرنامج على ان يتم عرض الحلقات بعد الانتهاء من عرض “ذا فويس – الكبار”.