تيم حسن أمام مشكلة.. لاعبُ كرة قدم يُطالب باسم "العميد"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ صّنّاع مسلسل "العميد" أمام مشكلة لم تكن في الحُسبان، إذْ كشفت عدد من المواقع الإخبارية أنّ اللاعب المصريّ المعتزل أحمد حسن والملقّب بـ"العميد" قرّر مُقاضاة الفنان تيم حسن، وصّنّاع المسلسل بسبب اسمه.

وكشف أحمد حسن لأحد المواقع الاكترونية، أنّه سيتّخذ كافّة الإجراءات القانونيّة من أجل الحفاظ على حقّ الملكيّة في استخدام اسم العميد، خاصّة وأنّه سبق وأنْ سجّل فكرة فيلم ومسلسل بنفس الاسم قبل ما يقارب الـ 3 سنوات، وبالتالي لا يحقّ لأيّ فنان أو شركة مُنتجة إنتاج عمل يحمل نفس الاسم دون أخذ موافقته.

واستطرد أحمد حسن، أنّ هناك أكثر من شركة إنتاج أبدتْ رغبتها بإنتاج العمل، إلا أنّ انشغالاته الرياضيّة كانت وراء تأجيله، وأنّه لن يفرّط بحقّه في هذه العمل بأيّ شكل من الأشكال.

وأحمد حسن هو لاعب كرة قدم مصريّ معتزل، وهو المدير الفنيّ السّابق لنادي بتروجيت. كما يُعدّ أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية والعالم مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.

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ولعب أحمد سابقًا لأندية الزمالك والأهلي والإسماعيلي في مصر، فضلاً عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي، وأندرلخت البلجيكي.

وعلى صعيد آخر، كان الفنان السّوريّ تيم حسن قد نشر مؤخرًا، البوستر الدعائيّ الأوّل الخاصّ بالمسلسل، والمقرّر عرضه قريبًا خارج الموسم الرمضانيّ، ويشارك في بطولته الفنانة السّوريّة كاريس بشار، والتي كانت قد فضّلته على مسلسل عهد الدّم لمواطنها باسل خياط.

والعمل يروي قصّة عميد جامعة خارجية مقرّها لبنان "تيم حسن"، والذي يلتقي روائية "كاريس بشار" في حادثة ضمن قصّة جريمة تجمع بطلي العمل إلى جانب اللبنانيّ بديع أبي شقرا.

وكشف "باسم السلكا" مخرج العمل مؤخرًا، أنّ العمل مكوّن من 12 حلقة، مدّة كلّ حلقة 60 دقيقة. وفي حال تحقيق المسلسل النجاح سيتمّ إنتاج أجزاء منه. ومن المتوقّع عرضه على شاهد، وإم بي سي.

كما يستعدّ الفنان السّوريّ تيم حسن للظهور في الموسم الرمضانيّ من خلال الجزء الرابع من مسلسل الهيبة، والذي ستشارك في بطولته هذا الموسم السّوريّة ديمة قندلفت، ومن المفترض أنْ يشهد الجزء الجديد عددًا من الأحداث الجديدة.