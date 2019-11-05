شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشفها نور الدمرداش وضربت صفية العمرى على وجهها بسبب مشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة معالى زايد، التى اتسمت بالملامح الشرقية الأصيلة والتى تعتبرسرنجاحها ووصولها للنجومية وسط جيلها والتى قدمت أدوارعديدة فى السينما والتليفزيون مزجت خلالها بين خفة الدم فى الأدوار الكوميدية، والقوة والجرأة من خلال الأدوار الدرامية،

معالي زايد من أسرة فنية فوالدتها الفنانة آمال زايد وخالتها جمالات زايد وخالها السيناريست محسن زايد.





فضل المخرج نور الدمرداش فى حياة معالى زايد

أكتشفها المخرج نور الدمرداش وقدمها من خلال مسلسل "الليلة الموعودة" عام 1976 والتى تقاضيت عنه أول أجر والذى بلغ 75 جنيها، حتى بدأت مسيرتها الفنية التى تقدر بـ 80 فيلما سينمائيا و 60 مسلسلا و6 مسرحيات، أصبحت علامة مميزة فى تاريخ التمثيل.

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زواج معالى زايد

تزوجت معالي زايد مرتين، الأولى كانت من مهندس ولكن انفصلا بعد ثلاث سنوات، أما المرة الثانية تزوجت من الطبيب الذى عالجها من مرض "الزايدة الدودية" بعد قصة حب نشأت بينهما ولكنها انفصلت عنه فى عام 1992، لتنقطع بشكل كامل عن الزواج مرة أخرى خاصة وأنها كانت تعشر بالسعادة فى حياتها دون وجود رجل، ولم تنجب أطفال ولكنها كانت تكفل طفل.





معالى زايد تضرب صفية العمر على وجهها

يعلم الجميع ان معالى زايد وصفية العمرى كانت تجمعهما علاقة صداقة قوية، ولكن أثناء تصوير فيلم "انا اللى قتلت الحنش"، الكثيرين حذروا صفية من معالى زايد بأنها تأخذ الأمور بجدية وأثناء تمثيل أحد المشاهد وكان به صفعة قوية وقامت معالى زايد بصفع صفية العمرى صفعة حقيقة وليست تمثيل.





وصية معالى زايد

موهبة الرسم كانت من أفضل الهوايات التى تفضلها معالى زايد، اذ رسمت عدد كبيرمن اللوحات، وأوصت شقيقتها بأن تضع لوحاتها فى معرض تشكيلى، وهو ما نفذته شقيقتها بالفعل ووضعت ما يقرب من 25 لوحة فى معرض تشكيلى بمتحف محمود مختار.