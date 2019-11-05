شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جهاد عقل من دار الأوبرا: لبنان يعيش أجمل لحظاته وتحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفاصل الثانى من حفل الليلة الرابعة من مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 بفقرة موسيقية قدمها عازف الكمان اللبنانى جهاد عقل، وهى الفقرة التى لاقت إعجاب الحضور وتفاعل معها بشكل كبير.

وقال عقل على المسرح إنه سعيد بالوقوف على مسرح الأوبرا، موجها الشكر لدار الأوبرا، مرددا "تحيا مصر"، مضيفا أنه يتمنى أن يعم السلام على لبنان، مؤكدا أن لبنان يعيش أجمل لحظات عمره.

ومن المقرر أن يبدأ المطرب الكبير محمد الحلو وصلته الغنائية بالحفل بأغنية أهيم شوقا كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان صلاح الشرنوبى، والوسية كلمات سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن، وزيزينيا كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان عمار الشريعى، ويا حبيبى كان زمان كلمات أحمد فؤاد نجم وألحان وليد فايد.

فيما يقدم أغنية بتلومونى ليه للعندليب من كلمات مرسى جميل عزيز وألحان كمال الطويل، وعظيمة يا مصر كلمات أحمد علام وألحان وديع الصافى، ووحياتك يا حبيبى لسيد مكاوى كلمات حسين السيد وألحان سيد مكاوى، ويختتم الحفل بأغنية يا حبايب مصر للراحلة شادية كلمات مصطفى الضمرانى وألحان حلمى بكر.