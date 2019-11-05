شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على روتين بريتنى سبيرز كل صباح .. ولماذا شكرت الطبيعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المغنية الأمريكية بريتنى سبيرز صاحبة الـ 37 عاما، فيديو أثناء القيام بعمل تمرينات اليوجا الصباحية الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام.

وعلقت سبيرزعلى الصورة قائلة "الحمد لله على الطبيعة الأم، إنها أفضل صديق لي في الوقت الحالي، واليوجا اليومية العادية والأوزان الروتينية تجعلني دائماً أشعرأننى أفضل .. يوم عظيم".

كما بدأت المغنية العالمية في الفترة الأخيرة نشرالصوروالفيديوهات على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، لكى لا ينساها جمهورها، بسبب اختفائها من على الساحة الفنية منذ فترة.

يذكر إن والد النجمة العالمية بريتني سبيرز " جيمي " قد تخلى منذ فترة عن فرض وصايته عليها بعد 11 عاما، وهو الخبرالذي تداولته الكثير من المواقع الفنية ، فحسب موقع " بي بي سي " أن جيمي سبيرز قدم أوراق رسمية في لوس أنجلوس في 5 سبتمبرالجاري يطلب فيها من المحكمة إعفاءه مؤقتًا من دوره كوصي علي بريتني وذلك "لأسباب صحية " .

Advertisements

وافق القاضي على الطلب وعين "جودي مونتجمري" لتكون وصية علي بريتني بديلا له وتتولي مؤقتا هذه المهمة ومنحت "نفس الصلاحيات" الممنوحة سابقا لجيمي البالغ من العمر 67 عاما وهو ما أكده موقع "بيبول" .

بدأت الوصاية في عام 2008 ، عندما وضعت بريتني في مصحة للرعاية النفسية ورفضها التخلي عن حضانة أطفالها، وبعد هذا الحادث التمس جيمي سبيرز من المحكمة وضع نجمة البوب تحت رعايته، ومنذ ذلك الحين كان لديه حدود السلطة لتقييد زوار بريتني "بأي وسيلة" ، باستثناء محاميها المعين من قبل المحكمة صامويل إنجهام.