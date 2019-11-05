شاهد: متظاهر عراقي ينقذ زميله المصاب بطريقة بطولية وخطيرة على غرار أفلام الأكشن

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 11:55 صباحاً - أنقذ متظاهر عراقي زميله المصاب على حافة الجسر، بطريقة بطولة مثلما يحدث في أفلام الأكشن.

وأظهر الفيديو متظاهرا عراقيا من فريق الإنقاذ الذين يتواجدون في ساحة التحرير، وهو يُنقذ أحد جرحى الخط الأمامي للمتظاهرين على جسر الجمهورية، بعد أن أصيب بنيران قوات مكافحة الشغب.

وربط المنقذ زميله الجريح على ظهره بالحبال، وتمكن من السير به من منتصف الجسر المطل على نهر دجلة وصولا إلى البر، حيث تم تسليمه للمعالجين.

وحظي المشهد على إعجاب المتظاهرين الذين ظلوا يمدحون بطولة هذا الشاب ويصفقون له، كما نال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.