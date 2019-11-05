كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 11:55 صباحاً - أنقذ متظاهر عراقي زميله المصاب على حافة الجسر، بطريقة بطولة مثلما يحدث في أفلام الأكشن.
وأظهر الفيديو متظاهرا عراقيا من فريق الإنقاذ الذين يتواجدون في ساحة التحرير، وهو يُنقذ أحد جرحى الخط الأمامي للمتظاهرين على جسر الجمهورية، بعد أن أصيب بنيران قوات مكافحة الشغب.
وربط المنقذ زميله الجريح على ظهره بالحبال، وتمكن من السير به من منتصف الجسر المطل على نهر دجلة وصولا إلى البر، حيث تم تسليمه للمعالجين.
وحظي المشهد على إعجاب المتظاهرين الذين ظلوا يمدحون بطولة هذا الشاب ويصفقون له، كما نال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: متظاهر عراقي ينقذ زميله المصاب بطريقة بطولية وخطيرة على غرار أفلام الأكشن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.