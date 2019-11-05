كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 11:55 صباحاً - خرجت الفنانة اللبنانية ” باسكال مشعلاني ” بتغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” تتحدث من خلالها عن الثورة اللبنانية والأوضاع التي تشهدها لبنان في الوقت الحالي .
فكتبت باسكال مشعلاني : ” صباح الخير .. بدي أعرف شو فيها هيدي الكرسي .. التيكو او باتيكس او أيا نوع تلزيق ؟ .. حدا بيحب الكرسي اكتر من بلدو وشعبو ؟ ” .
وتابعت تغريدتها بهاشتاج : ” ثورة شعب .. الشعب يريد إسقاط النظام .. كلنا للوطن ” .
وأثارت تلك التغريدة الكثير من الجدل والتساؤلات حول إن كانت تقصد سياسيا معينا .
وردت باسكال مشعلاني على ذلك في تصريحات صحفية لها حيث أكدت إنها لا تقصد شخصا معينا ولكنها تعني الكل .. تحديدا من هم في موقع السلطة ولا يشكلون حكومة فورا ويحبون الكرسي .
فعلقت قائلة : ” أقصد من يزال جالسا على الكرسي ولا يفعل شيئا فيما الناس تموت من الجوع .. كلن يعني كلن ” .
كانت هذه تفاصيل خبر باسكال مشعلاني في تغريدة أثارت الجدل : ” حدا بيحب الكرسي اكتر من بلدو وشعبو .. شو في هيدي الكرسي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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