نوال الكويتية تتعرض إلى وعكة صحية مفاجئة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 11:55 صباحاً - نشرت الفنانة السورية ” أصالة ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنانة ” نوال الكويتية ” تكشف من خلالها عن تعرض نوال لوعكة صحية . فكتبت أصالة في تعليقها على الصورة قائلة : ” ياحبيبة الروح ويا صديقتي القريبة الحنونة الطيبة .. ألف سلامة على قلبك وماتشوفي شر .. الله يحفظك لعيلتك الكبيرة اللي صرتي بالنسبة إلهم المثل الأعلى للرقي والفن الرفيع المتقن .. سلامة قلبك وروحك وصوتك يا قلبنا وروحنا وصوتنا نوالتي الغالية ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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