اعتداء ولي أمر على معلم وصفعه على وجهه داخل الفصل وأمام الطلاب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 11:55 صباحاً - كشفت صحيفة ” سبق ” السعودية عن واقعة اعتداء ولي أمر على معلم داخل الفصل بإحدى مدارس الباحة الابتدائية وصفعه على وجهه أمام طلابه يوم الأحد الماضي .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إنه أثناء الحصة الدراسية فوجئ معلم الصف الثاني الابتدائي بمواطن ثلاثيني يدخل الفصل ويطلب أحد الطلاب للخروج معه .. وبسؤاله عن صلة القرابة رد قائلا : ” ابني “.

ثم طلب المعلم منه التوجه لإدارة المدرسة طبقا للأنظمة المحددة لذلك للموافقة على إعطائه الطالب .. ليرد ولي الأمر على المعلم مهددا إياه بصفعه على وجهه وقال : ” هات الولد لأعطيك مخمس ” .

ليفاجأ المعلم بصفعه على وجهه بالفعل من قبل الرجل أمام طلابه في دهشة من الجميع وخرج الأطفال من الفصل وهم مذهولين وفي حالة بكاء شديدة .. ووقع اشتباك للحظات بين المعلم وولي الأمر .

وحضر مدير المدرسة واصطحب ولي الأمر إلى مكتبه وتم تحرير محضر بالواقعة ورفعها للشرطة .. فيما تقدم المعلم بشكوى للشرطة التي تم إحالتها إلى النيابة العامة وجاري التحقيق في الواقعة .