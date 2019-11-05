هاني شاكر: ما فعله حمو بيكا يستحق الحساب

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت تقارير صحفية عن صدور قرار من النيابة بضبط وإحضار المغني الشعبي حمو بيكا، بعد اقتحامه مقر نقابة الموسيقيين، وتوجيه اتهامات وإهانات إلى أعضاء مجلس النقابة والنقيب هاني شاكر.

وقد تقدمت النقابة بشكوى رسمية إلى النيابة، وأرفقتها بفيديوهات الإساءة، التي وجهها بيكا للنقابة والنقيب وتهديداته لهم.

وتعقيبًا على قرار النيابة باستدعاء بيكا، أكد الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، في تصريحات له، أن “ما قام به بيكا إساءة إلى الفن المصري كله، وليس إهانةً للنقابة فقط”.

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وأضاف أنه “لن يتنازل عن حق النقابة التي يمثلها، مشيراً إلى أنه “اتخذ الإجراءات القانونية ضد بيكا”، مؤكدًا أن “لجنة القيد في النقابة رفضته لأنه لا يصلح”.

وشدد شاكر أيضًا، على أن “حمو بيكا ومغنو المهرجانات، لن يحصلوا على عضوية النقابة وتصاريحها طوال فترة توليه المجلس، لأنه يسعى للحفاظ على الذوق العام والفن المصري”. وقال أنه “ليس ضد الغناء والطرب الشعبي، لكنه ضد الإسفاف والابتذال والكلمات الإباحية”. وأضاف: “كان هناك نجوم طرب شعبي قدموا فنًا محترمًا ولائقًا ومناسبًا للمجتمع، ولم يعترض عليهم أحد”. وأكد أنه “لا يمكن مقارنة حمو بيكا بمطربين مثل أوكا وأورتيغا”.

وكشف نقيب الموسيقيين، أنه “تدخل حين سجن بيكا أول مرة”، لكنه هذه المرة لن يتدخل مطلقًا. وأوضح أن هناك عقوبات ستلاحقه كالحبس والغرامة، وأشار إلى أنه “من الممكن أن يتنازل عن حقه الشخصي ولكن لن يسمح بالتنازل عن حق النقابة.