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نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 58 دقيقة مضت التعليقات على ليام باين يتعرى بالكامل في أحدث صوره ووالدته تضربه! مغلقة
متابعة بتجــــــــــرد: يتصدّر النجم البريطاني ليام باين الحملة الدعائية الجديدة للملابس الداخلية الخاصة بماركة “هيوغو” للرجال.
ويظهر ليام في صورة للحملة بلقطات جريئة جدًا مع عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل، حيث ظهر في إحدى الصورة وقد تعرى بالكامل وفي صور أخرى بالملابس الداخلية.
وفي أوّل تصريح له بعد انتشار الصور، أشار ليام باين إلى أن والدته غضبت حين شاهدت الصور وضربته.
تجدر الإشارة إلى أن صور ليام باين العارية تصدّرت خلال الساعات الأخيرة الماضية الصفحات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة أن المغني البريطاني يتمتع بجماهيرية واسعة في عدد كبير من بلدان العالم.
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