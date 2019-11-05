متابعة بتجـــــــــــرد: يتم تداول مقطع فيديو للفنانة الكويتية هند البلوشي وهي تتغنى بجمالها حيث أكدت على أنها جميلة رغم أنوف الحاقدين.
وظهرت هند البلوشي في إحدى المناسبات، برفقة شاب، وعندما إعترضت على تصويره لها فيديو وليس صورة، رد عليها بأنه تعمد أن يصورها فيديو لكي تظهر بـ اللوك الجديد وبأنها ملكة جمال رغماً عن أنوف الحاقدين، فتدخلت قائلة “رغماً عن أنوف الحاقدين” ثم تساءلت “والأنوف الجديدة”، فأجابها الشاب “مثل حب الرمان”.
كما ظهرت هند البلوشي في فيديو آخر وقالت أنها جميلة جداً ولم تعد تناسبها أدوار الشر، بل أدوار الفتاة الـ “cute”.
يشار إلى أن هند البلوشي أشارت في وقت سابق أنها لم تخضع لعمليات تجميل بل أزالت الفيلر من وجهها، كما أنها خضعت لعملية ترميم أنف بعد تعرضها لحادث أدى إلى تهشمه.
كانت هذه تفاصيل خبر هند البلوشي: هذه الأدوار لم تعد تناسبني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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