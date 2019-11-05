حلا شيحا ترقص بالشورت: بكرا أحلى

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة حلا شيحا مقطع فيديو وهي ترقص بملابس النوم المؤلفة من شورت وقميص على أنغام الموسيقى الشرقية.

وعلقت حلا شيحة على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على “إنستجرام” :”الخوف و الشك و القلق من المجهول و بكرة اللي ممكن يبقى احلى دافع لقتل أيام احلى. متخنقوش الحاجات الحلوة اللي في حياتكم بسبب افكار جواكم بتكبروها وتصدقوها ويمكن مش موجودة أصلا. خلوا التفائل سمة في حياتكم و شوفوا الجزء الحلو من القصة أكيد بعدها مش حتندموا أبداً”.

يشار إلى أن حلا شيحا خلعت الحجاب وعادت إلى التمثيل وهي أشارت في آخر تصريح لها أن الأساس ليس للحجاب في الدين.