جان يامان يرد على ممثلة تركية شككت بموهبته

متابعة بتجـــــــــــرد: رد النجم التركي ​جان يامان​ على الممثلة التركية هوليا أفشار، التي قالت أنه مجرد شاب وسيم ولا يملك موهبة التمثيل.

وقال جان يمان في تصريحات له: “اذا وصلت لأيام أتجادل فيها مع شخص مثل هوليا أفشار فيال سعادتي.. أحبها كثيرا حقًا واحترمها، مهما تقول فهي محقة وذلك صحيح. لابد ان لديها ما تعرفه وتشعر به. أوصلوا لها سلامي من فضلكم”.

وكانت أفشار قد تحدثت في مقابلة تلفزيونية عن الممثلين الشباب، فقالت: “جان يامان وسيم ولكن يتبادر لذهني اولًا وسامته وليس فنّه، وهذا ساري ايضًا على بوراك اوزجيفيت، وكونهما وسيمين للغاية فهذا يؤثر على تمثيلهما؛ ويجب عليهما التغلب على ذلك ليصبحا أفضل. وبالنسبة لكيفانج فقد أثبت أنه ممثل خارجًا عنهما وينبغي على جان أن يطوّر من نفسه”.

تجدر الإشارة إلى أن جان يامان يتم دائمًا تعييره بوسامته ومظهره الخارجي وذلك رغم النجاح الكبير الذي حققه في الفترة الأخيرة الماضية والشعبية التي حصدها في تركيا وعدد كبير من البلدان الأوروبية والعربية.