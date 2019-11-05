نوال الكويتية تتعرض لوعكة صحية وتعتذر عن حفلها في “موسم الرياض”

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرضت الفنانة ​نوال الكويتية​ لوعكة صحية مفاجئة واضطرت للاعتذار عن إحياء حفلها في “ليلة سهم” ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

وبعد ان انتشر خبر اعتذارها، ما أقلق جمهورها حاولت نوال الكويتية أن تطمئن محبيها من خلال صفحتها على موقع “تويتر” حيث كتبت: “صباح الخير.. حبيت أطمنكم إني الحمدلله بخير، شوية تعب ويزول إن شاءالله، شكراً لكل من سأل عني، والله لا يحرمني منكم وأشوفكم قريب إن شاء الله”.

وكان من المقرر أن تحيي نوال الكويتية، اليوم الثلاثاء، حفلا غنائيًا بموسم الرياض، بمشاركة العديد من النجوم منهم رابح صقر، ماجد المهندس، أصالة نصري، إسماعيل مبارك وأميمة طالب.

على صعيد آخر، تستعد نوال الكويتية لطرح ألبومها الجديد الذي يحمل اسم “ألبوم الحنين” يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.