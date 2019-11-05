كيانو ريفز مع امرأة لأول مرة منذ 18 عاما

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وكالة الأنباء الألمانيةالثلاثاء 2019/11/5 01:38 م بتوقيت أبوظبي
كيانو ريفز والرسامة ألكسندرا جرانت
ظهر الممثل الأمريكي كيانو ريفز مع صديقة له لأول مرة منذ 18 عاماً على السجادة الحمراء، حيث حضر مع شريكته الرسامة ألكسندرا جرانت حفل فني نظمته دار جوتشي للأزياء في لوس أنجلوس.
ومنذ 18 عاما، توفيت الممثلة جينفر سيمي، أم طفلة كيانو ريفز، في 2001، إثر حادث مروري في لوس أنجلوس، عن عمر 28 عاما، ومنذ ذلك الحين لم يظهر الممثل الأمريكي برفقة أية امرأة على السجادة الحمراء.
وظهر كيانو ريفز (55 عاما) وألكسندرا (46 عاما) منسجمين للغاية على السجادة الحمراء قبل دخولهما الحفل السبت الماضي، وتوقفا أمام المصورين لالتقاط الصور لهما، وفق "ديلي ميل" البريطانية.
وتعاون كيانو ريفز مع ألكسندرا في كتابي "أودي تو هابنس" و"شادوز"، إذ تولت تقديم الرسومات بهما، وصدر الكتابان عامي 2011 و2016.
وسبق أن ظهر كيانو ريفز وألكسندرا لأول مرة في منتصف أكتوبر الماضي.
ويشتهر كيانو ريفز بأفلام "سبيد" و"ماتريكس" و"سويت نوفمبر"، حيث تعاون مع عدد كبير من أشهر الممثلات منهم ساندرا بولوك وتشارليز ثيرون.
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