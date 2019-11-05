"الجوكر" يقترب من تحقيق مليار دولار في شهر

يستمر فيلم الجوكر كسر التوقعات وتحقيق مزيد من النجاح بعد أن تخطت أرباحه خلال شهر من عرضه 930 مليون دولار حول العالم مع نهاية عطلة الأسبوع الأخيرة، ليقترب أكثر من تحطيم حاجز المليار دولار، وليصبح الفيلم المصنف للكبار فقط صاحب الإيرادات الأعلى في التاريخ.





وفي مفاجأة غير متوقعة، حقق الفيلم أكثر من ثلثي إيراداته من شباك التذاكر خارج أمريكا الشمالية، متمثلة في 634 مليون دولار جناها الفيلم حول العالم بحسب مجلة فوربس "Forbes".





ومن المتوقع أن يكسر الفيلم حاجز المليار بحلول الجمعة المقبل، ليحقق بذلك أرباحاً تعادل 15 ضعف ميزانيته، فالفيلم كلف المنتجين نحو 60 مليون دولار، وبذلك سيكون أكثر الأفلام المقتبسة من قصص مصورة ربحاً على الإطلاق.

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وحمل الفيلم بشائر النجاح منذ وصوله صالات السينما، بعد أن حقق 96 مليون دولار في أسبوعه الأول، إذ تخطت أرباح الفيلم المصنف "للكبار فقط" (R) أرباح "بوهيميان رابسودي" (905 ملايين دولار) و"ديدبول" (783 مليون دولار)، كما تجاوز Man of Steel وبات على بعد 12 مليون دولار عن "Iron Man 2"، و15 مليون دولار عن "Thor: Ragnarok" و18 مليون دولار عن "Iron Man" و25 مليوناً عن "Suicide Squad".









يلعب دور البطولة في ”الجوكر“ الممثل الأمريكي خواكين فينيكس، وهو مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، أشهر شخصيات عالم DC Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، حيث يتعرض لضغوطات صعبة وظروف قهرية تحوله إلى ”الجوكر“ بكل ما يحمله من عنف وجنون.



