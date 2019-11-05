إنفوجراف.. 92 فنانا في مهرجان الموسيقى العربية الـ28

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العربية على مسارح دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، لتعلن بدء 12 يوماً من الغناء والطرب لعشاق الموسيقى.
ويشارك في الدورة الجديدة للمهرجان 92 فنانا من 7 دول عربية، هي مصر ولبنان والعراق والأردن والمغرب وسوريا وسلطنة عمان، يقدمون 37 حفلاً موسيقيا على مسارح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.
ويشهد المهرجان انطلاق معرضين لفنون الخط العربي في دار الأوبرا، فضلاً عن عروض ومسابقات للمواهب الموسيقية في قاعات ومسارح خارجية أعدت خصيصاً لهذه المناسبة.
وكرم المهرجان في دورته الجديدة 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، أبرزهم المطرب محمد منير والشاعر فاروق جويدة وغيرهما.
الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز الفعاليات في الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة..
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