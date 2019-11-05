“أميرة الحب” حاضرة في أحدث ظهور لـ رنا سماحة

حضرت النجمة المصرية رنا سماحة عرض ازياء المصمم احمد حافظ، حيث اختارت لهذه المناسبة أن تتألق بفستان أبيض اللون من تصميم “حافظ”.

قدمت “سماحة” خلال عرض الازياء مجموعة من أغنياتها، بالاضافة الى تأديتها لأول مرة على المسرح أغنيتها الجديدة “أميرة الحب” التي اطلقتها مؤخراً.

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وكانت أغنية “أميرة الحب”، قد تخطت حاجز الـ 900 الف مشاهدة في غضون عشرة أيام وذلك على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الأغنية، التي تعتبر التعاون الأول بين رنا وشركة “لايف ستايلز ستوديو”، جاءت باللهجة المصرية، وهي من كلمات والحان المبدع محمد رفاعي، وقد صورتها رنا مؤخرا في بيروت تحت إشراف المخرج المتميز عادل سرحان، حيث تميزت هذه الأغنية بالـ”ستايل” التركي الموجود فيها والممزوج مع ايقاع حماسي مليء بالفرح والحب. واللافت كان الجنون الذي سيطر على فكرة الفيديو كليب، حيث تحدت رنا الوقت محاولة العودة في الزمن الى الوراء واعادة حبيبها الذي تركها دون سابق انذار.