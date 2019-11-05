ميغ رايان وجون ملينكامب يلغيان خطبتهما بعد 8 سنوات من المواعدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرّرت النجمة الأمريكية ميغ رايان 58 عامًا، وأسطورة موسيقى الروك الأمريكيّ جون ملينكامب 68 عامًا، المعروف فنيًا باسم جون كوغار، إلغاء خطبتهما بعد 8 سنوات من المواعدة.

فبحسب ما نشرته صحيفة "فوكس نيوز"، فإنّ الثنائيّ قرّرا في النهاية إلغاء الخطبة بعد فترة طويلة من المواعدة العاطفية، والتي بدأت في عام 2011، وذلك بسبب رغبة جون في عدم الزّواج للمرّة الرابعة، حيث سبق له الزّواج 3 مرّات قبل أنْ يرتبط عاطفيًا بميغ، زوجته الأولى كانت تُدعى بريسيلا استيرلين، وهي حبيبته في المدرسة الثانوية، والثانية كانت فيكتوريا جرانوتشي، أمّا زوجته الثالثة كانت عارضة الأزياء الأمريكية إلين إيروين.

وأكّد مصدر مقرّب للصحيفة أنّ جون يحب ميغ كثيرًا وأنّهما كانا يقضيان الكثير من الأوقات السعيدة معًا، ولكنّه الآن غير مستعدّ لخوض تجربة الزّواج والفشل فيها للمرّة الرابعة، لافتًا إلى أنّه يشعر بالسّوء لانفصالهما.

يُذكر أنّ الشّائعات بدأت حول انفصالهما عندما شُوهدت ميغ تتجوّل بدون خاتم خطبتها، وأكّدت صحيفة "يو أس ويكلي" أنّ ميغ هي من سارعت لإنهاء العلاقة بعد هذه الفترة الطويلة من المواعدة، وأنّها لا تشعر بأيّ ندم حيال ذلك.

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وأعلن الثنائيّ خطبتهما العام الماضي، عندما قامت ميغ بنشر صورة على موقع تبادل الصّور "إنستغرام" تجمعها بجون وهما يمسكان أيدي بعضهما.

هذا الانفصال ليس الأول لهما، فبعد أن بدأت علاقتهما في عام 2011 عادا وانفصلا في عام 2014 وعادت الأمور مرّة أخرى إلى مسارها بعد عام كامل من الانفصال، ثمّ انفصلا مرّة أخرى في عام 2015 وعادا سويًا مرّة أخرى في عام 2017.

ولدى ميغ ابن يُدعى جون من زواجها السّابق بالنجم الأمريكيّ دينيس كويد، وقد صرّحت ميغ في إحدى مقابلاتها أنّ زوجها السّابق كويد، لم يكن مخلصًا لها لفترة طويلة وانفصلت عنه في عام 2001، أمّا خطيبها السّابق جون ملينكامب فلديه 5 أبناء وأشهرهم تيدي ميلينكامب بطلة من بطلات المسلسل التليفزيونيّ الشّهير The Real Housewives of Beverly Hills.