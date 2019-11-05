كريم نور: هدفي الأوّل إسعاد الناس.. وأغنّي ما هو قريب منّي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف الفنان اللبنانيّ كريم نور، خلال إقامته حفلا في العاصمة السّوريّة دمشق، عن تحضيراته الفنية المقبلة، مبينًا في تصريح لموقع فوشيا أنّه يستعدّ لإطلاق ألبوم غنائيّ خلال الأشهر القليلة المُقبلة. اعتمد فيه على موضوعات تهمّ الناس. مضيفًا أنَّ هدفه الأوّل والأخير سيكون الجمهور والمستمعين، خاصّة بعد نجاح أغنيتيه "قلب قلبي" و"عاطل عن العمل".

واعتبر الفنان اللبناني أنَّ "أغنيته" عاطل عن العمل" تناسب الوضع الحاليّ في لبنان بسبب اهتمامها بموضوع اجتماعيّ وإنسانيّ عامّ يعيشه معظم الشّباب ليس في لبنان وحسب. ومن واجبه كفنان أنْ يلامس حالات المجتمع والناس والجمهور الذي يحبّه ويقدّم له الدعم في حفلاته وأعماله التي يطرحها .

وقال كريم نور في أوّل حفلاته التي أقامها في سوريا ضمن حفل جمع العديد من الفنانين والنجوم، أنّه اختار مجموعة من الأغنيات المحبّبة لتكون عنوانًا لحفله الذي سيحاول من خلاله أنْ يُسعد محبّيه في دمشق وليكون حفله الأوّل فيها بصمة و خطوة لتقديم العديد من الحفلات المقبلة. مؤكدًا أنّه اختار أغنيات الحفل بعناية بالتشاور مع فريق عمله.

وحول انتقائه لموضوعات الأغنيات، قال بأنّه يبحث في الكلمات على مايناسب الحالة العامّة والشّعوريّة، خاصّة في الأغنيات العاطفيّة، ويبحث فيما يراه ملائمًا ويجذب الجمهور، خاصّة وأنّه يعتبر أنّ رسالته الفنية هي إسعاد الجمهور وإرضاؤهم وتقديم مايحبونه، ويتفاعلون معه لأنَّ الفنان برأيه لايمكن أبدًا أنْ يتخلّى عن دوره الاجتماعيّ، وعن محبّيه الذين يرفعونه بمتابعته ومتابعة أنشطته. حتى يمدّهم بلحظة فرح كتلك التي يقدّمونها له.

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وحول حياته العائليّة والشخصيّة قال الفنان اللبنانيّ بأنّ عمله والتزاماته هي من أجل عائلته ومحبّيه. مضيفًا أنّ الفنان لا يعيش بشكل طبيعيّ بسبب انشغالاته وأسفاره، وأنّه لابدّ أنْ تتأثّر الحياة الخاصّة بهذه الالتزامات، وضغوط العمل. مؤكدًا أنّ اهتمامه بردّ المحبّة للناس من خلال عمله، هو أبرز أمنياته والتزاماته التي يعيشها.

وحول إطلالته كفنان على المسرح وخلال الحفلات قال بأنّ الفنان يجب أنْ يجمع الصوت الجميل بالمظهر الجميل.

يُذكر أنّ كريم نور هو فنان لبنانيّ شاب، اشتهر بعدد من الأغنيات منها "عاطل عن العمل" التي حصدت مشاهدات كثيرة عام 2018، و"قلب قلبي" التي أطلقها عام 2019.