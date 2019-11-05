نانسي عجرم منذ 1995-2019.. كم تُقدَّر ثروتها؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

دخلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، 36 عامًا، عالم الغناء بقوّة، وقدمت خلال مسيرتها الكثير من الألبومات والأغاني المنفردة، التي ما زالت تتردّد بين الجمهور.

ولدت نانسي في 16 مايو عام 1983 بحي الأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت، والدها نبيل عجرم ووالدتها ريموندا، وهي أكبر أخويها الممثلة نادين والمغنّي نبيل عجرم جونيور.

انطلقت في مجال الغناء عندما كانت في الثانية عشر من عمرها، وتحديدًا في 1995، عندما شاركت في البرنامج الواقعي نجوم المستقبل اللبنانيّ، والذي نالت من خلاله على جائزة، ونالت إعجاب الجميع بصوتها الجميل فتشجّعت حينها لدراسة الموسيقى.

وبداية الفنانة الحقيقية كانت في عام 1998، عندما طرحت ألبومها الأول حمل عنوان "محتاجلك" والذي تضمّن (7) أغانٍ، حتى توالت ألبوماتها في كلّ عامين، إلى عام 2019، بينما ما يزال الجمهور ينتظر طرح ألبومها الجديد الذي تمّ تأجيله، ومن المتوقّع أنْ يكون موعده بداية 2020.

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أما الأغاني المنفردة التي طرحتها نانسي عجرم، فحملت عناوين "أنا مصري" "أهلي وزمالك"، وشاركت في "الضمير العربي" برفقة أكثر من 100 فنان عربيّ، ومنهم وديع الصافي، والشاب خالد، وشيرين عبدالوهاب، ولطيفة، و"افتح قلبك تفرح"، "وحشاني يا مصر"، كما شاركت في العمل الجماعي أوبريت الجيش اللبنانيّ، إلى جانب كلّ من نوال الزغبي، ووائل كفوري، وعاصي الحلاني.

لم تقتصر نانسي عجرم مهنتها في عالم الغناء فقط، بل شاركت في العديد من برامج المواهب الغنائية التي عرضتها شاشة MBC ، منها Arab Idol في موسمه الثاني 2012-2013 إلى جانب أحلام، وراغب علامة، والموزّع الموسيقيّ حسن الشافعي، وانضمّت في موسمه الثالث في 2013-2014 إلى جانب وائل كفوري، وحسن الشافعي، كما انضمّت في عام 2016 إلى لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز"، إلى جانب كلّ من كاظم الساهر، وتامر حسني.

وحقّقت الفنانة اللبنانية العديد من الألقاب والجوائز في المهرجانات الموسيقية، كما أنّها أصبحت من الشخصيات المؤثّرة في الشّرق الأوسط، وظهرت في تقرير سريع في إحدى حلقات برنامج أوبرا وينفري ضمن حلقة خاصّة بالمشاهير الأكثر شهرةً في العالم. كما قامت منظّمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف بتعيينها سفيرة للنوايا الحسنة في منطقة شمال أفريقيا.