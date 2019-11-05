صدمة تحل بجمهور محمد رمضان وسعد لمجرد بعد حذف كليب "إنساي"

صدم العديد من جمهور النجم محمد رمضان والنجم سعد لمجرد، وذلك بعد حذف كليب "إنساي"، من على قناة محمد رمضان الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وكان الكليب حقق نجاحًا باهرًا، حيث أنه كسر حاجز الـ 170 مليون نسبة مشاهدة، منذ طرحه في شهر يوليو الماضي.

وقامت الشركة المنتجة بحذفها من على موقعها ويوتيوب محمد رمضان، وذلك بسبب إنتهاك لحقوق المؤلف حسب ما كتب على الفيديو المحذوف ، والغريب هو توقيت حذف الأغنية الآن بعد مرور عدة أشهر منذ طرحه.

يشار إلى أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب بعنوان "السلطان"، وهو من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات وألحان أمير شيكو، وتوزيع سمسم السامبا، ودي جي فاتسام، كما كسر الكليب حاجز الـ 8 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر قناة يوتيوب.

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يذكر أن الفنان سعد لمجرد طرح مؤخرًا كليب بعنوان "سلام"وهو من كلمات وألحان وتوزيع تازاف محسن، كما كسر الكليب حاجز الـ 18 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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