شريف سلامة وداليا مصطفى ضيفا "أنا وبنتي" على ON E الخميس

القاهرة - لايف ستايل
يحل الفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى ضيفين على برنامج "أنا وبنتي"، الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته "أسما"، على قناة "ON E"، يوم الخميس المقبل.
يتناول اللقاء أحاديث طريفة عن أعمالهما الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضا لها، وكواليس قصة الحب وبداية التعارف، ثم الزواج الذي جمع بينهما.
برنامج "أنا وبنتي" يقدمه الفنان شريف منير، وابنته أسما، ويناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.
يبث اللقاء يوم الخميس المقبل، الموافق 7 نوفمبر الجاري، على شاشة On E في تمام الساعة الحادية عشر مساء.
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