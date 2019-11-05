هشام عباس وحسام حسنى ضيفا "قهوة أشرف" على الحياة

يستضيف برنامج "قهوة أشرف"، الذى يقدمه الفنان أشرف عبد الباقى، الفنان هشام عباس، والنجم حسام حسنى، اليوم الثلاثاء، عبر شاشة قناة "الحياة"، ضمن حلقات الموسم الثانى، فى العاشرة مساء.

ويكشف هشام عباس وحسام حسنى تفاصيل مشوارهما الفنى، وأهم أعمالهما.

برنامج "قهوة أشرف" يقدمه الفنان أشرف عبد الباقى، عبر شاشة قناة الحياة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويستضيف خلاله الفنانين للحديث عن العديد من الأمور الفنية ومشوارهم الفنى.

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