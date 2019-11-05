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شكرا لقرائتكم خبر عن "الساسبنس".. عنوان أحداث مسلسل أحمد رزق "بخط الإيد" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسلسل "بخط الإيد" للنجم أحمد رزق، تصوير مشاهد العمل للأسبوع الثانى، حيث يتم التصوير بشكل يومى للانتهاء من العمل حسب الخطة الزمنية التي وضعتها الشركة المنتجة بالاتفاق مع مخرجة العمل شيرين عادل لاسيما أن العرض سيكون في الموسم الشتوي أي مع بداية العام الجديد.
"بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وتعتمد أحداث المسلسل على الساسبنس والتشويق ووجود لغز من الحلقة الأولى ويتم البحث عن حل هذا اللغز طوال الحلقات، وبذلك يبعتد أحمد رزق عن الكوميديا المعتاد على تقديمها في معظم أعماله الفنية.
مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ويسرا اللوزى الذي تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "ازى الصحة" عام 2017.
وكان آخر أعمال أحمد رزق فيلم "الممر" الذي طرح في السينمات في عيد الفطر الماضى، وعرض أيضاً على قناة ON E فى احتفالات حرب اكتوبر، حيث شارك في العمل الى جانب احمد عز، محمد فراج، أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، وأسماء أبو اليزيد، ومحمود حافظ وهند صبرى ضيفة شرف وتأليف وإخراج شريف عرفة.
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