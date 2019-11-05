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شكرا لقرائتكم خبر عن جت سليمة.. جوينيث بالترو تعود إلى قصرها بعد نجاتها من الحرائق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة جوينيث بالترو إلى منزلها برفقة زوجها وأفراد العائلة إلى القصر الذى اختاروه مسكنا بولاية كاليفورنيا مثلما أكد موقع الديلي ميل خلال تقرير نشره مؤخراً.
التقرير أضاف أن النجمة التي أجبرت هي وعائلتها علي مغادرة قصرهم بسبب الحرائق التي هددت سلامتهم بعدما اندلعت فى أماكن مجاورة من القصر قبل أيام إذ عادوا بالأمس إلي منزلهم بسلام، حيث رصدتهم عدسات المصورين وهم داخل مزارع أبريكوت لين المتواجدة بجانب قصرهم في موربارك داخل ولاية كاليفورنيا.
يذكر أن بالترو تعتبر واحدة من أهم نجمات هوليود في الآونة الأخيرة حيث قدمت العديد من الأدوار الناجحة أبرزها زوجة الرجل الحديدي بسلسلة أفلام مارفيل الشهيرة التي خلقت لها قطاع كبير من الجماهير والمحبين حول العالم.
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