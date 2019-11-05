إحداهن قالت "خشوها آمنين".. مشاهير هوجموا بسبب الدين آخرهم أسما شريف منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

لازالت أصداء أزمة المذيعة أسما شريف منير، تفرض نفسها بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم اعتذارها وتأكيدها على أنها لم تقصد الإساءة لـ"إمام الدعاة" الشيخ محمد متولي الشعراوي، إلا إن الهجوم عليها ظل مستمرًا حتى هذه اللحظة.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز أزمات المشاهير المتعلقة بتصريحاتهم عن الدين أو عن رموزه:

أسما شريف منير

القصة بدأت عندما طالبت أسما متابعيها عبر حسابها بـ"فيسبوك"، مساعدتهم في ترشيح أحد الشيوخ للاستماع معه، والتعرف على تفاصيل دينها بشكل مبسط، فاقترح عليها أحد متابعيها أن تستمع لفيديوهات

فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، ليأتي ردها بعد ذلك "طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحمه ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلًا عقلي مقدرش يستوعبه، حقيقي استغربت"، هذه الكلمات كانت سبب في عاصفة من الهجوم على

أسما من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما اضطرت لإغلاق حسابها عبر "فيسبوك".

ثم أصدرت أسما بيان أعتذار بأنها لم تقصد إهانة "إمام الدعاة"، وأنها لم تقصد ما تم فهمه.

ثم خرجت في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، لتبرر قائلة:

"أنا بتكلم من غير ما حسب كلامي وأنا مقصدش بأي حال من الأحوال إني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده، أنا مش بقيم فضيلة الإمام وأنا عموما مش بحب أغلط

في أي حد"، موضحة: "أنا بعتذر جدا جدا عشان لم أستطع ان أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم وده من عدم إدراك أنا لسه بتكلم

على طبيعتي زي أول يوم قررت إني أظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لأزم اخد بالي من كل كلمة بقولها عشان كل حاجة بتتحسب عليا، ده جديد عليا.

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يسرا

تعرضت الفنانة يسرا، لهجومًا حادًا، بسبب تصريحًا لها مع الإعلامي اللبناني "نيشان"، في برنامج "أنا والعسل"،

ذكرت خلاله أن عمرو بن العاص من الأربعة المبشرين بالجنة، قائلة: "هو احنا هنخترع إسلام جديد؟"، الأمر الذي عرضها لسخرية لاذعة على السوشيال ميديا، خاصة وهم 10 مبشرون بالجنة، والصحابي عمرو بن العاص ليس منهم.

مايا دياب

أيضا تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب لموجة من السخرية بعد تصريحها بأن مقولة "اللهم لا شماتة"، مذكورة بالقرآن الكريم، وعلى الرغم من أنها لا تعتنق الإسلام، لكن لم يشفع ذلك لها، وتعرضت لسخرية لاذعة.

هاني سلامة

في إحدى نداواته الصحفية، حاول الفنان هاني سلامة أن يستشهد ببعض الآيات القرآنية فاختار جزءًا من سورة الرعد قائلًا: "إن الله لا يغير النفس الا مايغيروا ما بأنفسهم"، ولكن الآية الصحيحة هي "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

سمية الخشاب

الفنانة سمية الخشاب، لم تعلم إنها ستصبح حديث السوشيال ميديا لفترة من الزمن، عقب حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه السابق "العاشرة مساءً"، حينما استشهدت بالآية القرآنية التي تقول: "يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"، لتقولها الخشاب: "ويكيدون ويكيد الله والله خير الكائدين"، الأمر الذي عرضها لانتقادات وسخرية على نطاق واسع.

فيفي عبده

عندما قررت الفنانة فيفي عبده أن تدعم السياحة والتأكيد أن مصر بلد الأمن والأمان، استشهدت بآية من سورة 'يوسف' وهي "أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين" لتنطقها بالعامية "خشوها آمنين".

في لقاء آخر، أثارت الفنانة فيفي عبده جدلًا واسعًا، من خلال تصريحها الشهير المتعلق بإلتقاط صورة سيلفي، لتجيب بأنها تسعى لالتقاط صورة سيلفي مع ربنا، حيث قاطعها مُقدم البرنامج، لغرابة التصريح، لتقول: "أقصد أن أجمع أسرتي وألتقط صورة معهم، وأدعو الله أنا يرزقني ويحفظهم".