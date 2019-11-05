جمال بخيت يعلق على تقديم سيرة خالد بن الوليد في مسلسل جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الشاعر الكبير جمال بخيت، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تدوينة يعلق بها على تجسيد سيرة خالد بن الوليد في مسلسل تليفزيوني، وهذا ما تم الإعلان عنه مؤخرًا وسيتولى إخراجه رؤوف عبدالعزيز.

وكتب بخيت: "هو ليه المسلسل التاريخي المصري يبقى خالد بن الوليد أو هارون الرشيد؟؟ هو ما ينفعش يبقى أحمس أو رمسيس التاني أو حتشبسوت أو تحتمتس التالت أو حور محب؟؟

وأضاف بخيت: "بلاش التاريخ المصري القديم، خلينا في التاريخ المصري الحديث، ما ينفعش نعمل مسلسل عن الجبرتي ؟؟ طيب الطهطاوي ؟؟ طيب أحمد عرابي ؟؟ طيب سعد زغلول ؟؟ طيب طلعت حرب ؟؟

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وتابع بخيت: "بلاش يا سيدي .. حضرتك بتحب التاريخ الإسلامي وبتموت في الإسلام والمسلمين، إيه رأيك في ابن سينا (ابو الطب ) ؟؟ طيب الحسن ابن الهيثم (البصريات )؟؟ طيب الخوارزمي (الجبر )..؟؟ طيب ابن خلدون (الاجتماع )؟؟ طيب أبو بكر الرازي ؟؟ طيب جابر بن حيان ؟؟ طيب ابن رشد ؟؟ ولا العلماء والفلاسفة مالهمش تأثير في التاريخ وما ينفعوش قدوة للأجيال الجديدة ؟؟

وأنهى حديثه قائلا: "الغرب بيخطف عقول الشباب بحروب الكواكب .. واحنا لما قررنا نعمل مسلسل تاريخي .. هنطلّع السيف والحربة والحصان من المخازن".

و نشر السيناريست الشاب إسلام حافظ، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، تدوينة، كتب فيها: "كان من أهم أحلام حياتي إني ألاقي شركة إنتاج ممكن تتحمس لإنتاج السيرة الذاتية لسيف الله المسلول خالد بن الوليد أو السيرة الذاتية لسيد القوة أحمس قاهر الهكسوس، الحمد لله من فترة طويلة واحد منهم أخد طريقة عشان يطلع للنور ومش هتنازل عن التاني، مسلسل سيف الله، إن شاء الله رمضان ٢٠٢٠، إنتاج سينرچي، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز"."

وكانت شركة سينرجي نشرت بيانا، عن المسلسل وصفته بالعمل الأضخم إنتاجاً فى تاريخ الدراما المصرية والعربية.

