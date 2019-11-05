تراند اليوم : بالحجاب والملابس المحتشمة .. ابنة فنان مصري شهير تخطف الأنظار...

خطفت ابنة فنان مصري شهير الأضواء بعد ظهورها بإطلالة محتشمة فضلا عن ارتدائها الحجاب.

وتصدرت صورة "ماهيتاب" - ابنة الفنان ماجد المصري - قوائم أكثر الصور تداولا عبر انستجرام بعد إطلالتها المحتشمة.

وظهرت "ماهيتاب" مرتدية بنطلون أسود فضفاض فضلا عن ارتدائها الحجاب.

ولطالما تحدث "المصري" عن الميول الروحانية لابنته ، مؤكدًا أنها طلبت منه ارتداء الحجاب لكنه حذرها أنه لن يسمح لها بخلعه ، لكنها أصرت على قرارها واستمرت عليه.

