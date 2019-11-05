تراند اليوم : رقم خيالي.. تعرف على الدخل الشهري لـ«محمد رمضان» من قناته على يوتيوب...

أعلن الفنان المصري محمد رمضان، أن قناته على "يوتيوب" احتلت المركز الول في الشرق الأوسط بإجمالي مشاهدة تخطت الـ 2 مليار و200 مليون مشاهدة، مؤكدًا أنه أصبح الفنان الأعلى مشاهدة في الشرق الأوسط.
جاء ذلك في منشور له عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب "رمضان" منشور بالعربية والإنجليزية قال فيه: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب تخطت 2 مليار و200 مليون مشاهدة.. الفنان الأعلى مشاهدة على يوتيوب في الشرق الأوسط".
ومن المتوقع أن تصل الأرباح السنوية لمحمد رمضان، من قناته على اليوتيوب، إلى حوالي 3.3 مليون دولار، ما يعادل 53 مليون و174 ألف و550 جنيها مصريا، بحسب موقع "socialblade" الذي يتتبع إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار الموقع إلى أن محمد رمضان يُحصل شهريا من قناته على اليوتيوب ما يصل إلى 275 ألف دولار، أي ما يزيد عن 4 ملايين و430 ألف جنيه.
وحقق محمد رمضان في آخر 30 يوما أكثر من 68 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى ما يزيد على 270 ألف "سبسكرايب"، وفقا للموقع المتخصص في إحصاءات وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.