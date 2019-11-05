مصطفى شعبان يردّ على إهانة أسما شريف منير للشيخ الشعراوي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 09:54 صباحاً - ردّ الممثل المصري مصطفى شعبان على الجدل الكبير الذي أثارته الممثلة المصرية أسما شريف منير مؤخراً بسبب كلامها عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهو ما إعتبره الكثيرون إساءة له.
وكتب شعبان عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:”اللهم أحسن خلقنا وهذب ألسنتنا وارحم جهلنا واعفو وتجاوز عن أخطائنا ، و اجمعنا على المحبه و الطاعه و التسامح، الشعراوي رمز مصر”.
وكانت قدّمت أسما، اعتذارًا للجمهور بعد الشعراوي بـ المتطرف، كاتبة على صفحتها الخاصة: “حصل بيني وبين شخص حوار اسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله و حساه، اتفهم فهم كلامي علي اني انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي انا بتكلم من غير ما بحسب كلامي و انا مقصدش باي حال من الاحوال اني اغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده ، انا مش بقيم فضيلة الامام ، انا عموما عمري ما احب اغلط في حد”.
وتابعت: “انا باعتذر جدا جدا عشان لم استطع ان احسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم و ده عن عدم ادراك انا لسه بتكلم علي طبيعتي زي اول يوم قررت اني اظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم اخد بالي من كل كلمه بقولها عشان كل حاجه بتتحسب عليا و ده جديد عليا”.
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