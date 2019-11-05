كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 09:54 صباحاً - بعد مرور 10 سنوات على حادثة تعنيف الفنان ​كريس براون​ للفنانة ​ريهانا​ حين كانا على علاقة عاطفية تم تسريب مقطع صوتي لمغني الراب العالمي إيمينم يدعم فيه كريس ويؤيده بضربه لريهانا.

وفي المقطع الصوتي يظهر ايمينم وهو يقول لكريس: أنا أؤيدك ولو كنت مكانك سأضرب هذه العاهرة أيضاً

هذا المقطع الصوتي صدم المعجبين خصوصا ان ريهانا وايمينم تعاونا في العديد من الاعمال وتحديدا عام 2010 اي بعد اشهر من الحادثة في اغنية حققت نجاحاً كبيرا وهي Love the way you lie



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كانت هذه تفاصيل خبر تسريب مقطع صوتي لإيمينم وهو يدعم كريس براون في تعنيفه لريهانا.. والأخيرة مصدومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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