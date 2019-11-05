بـ”النقاب”.. أحمد السقا يثير ضجّة عارمة ويتصدّر!

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف النجم المصري أحمد السقا، عن أحدث صور له من فيلمه الجديد “العنكبوت”، المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

ويظهر أحمد السقا في الصور متخفيًا في سترة ونقاب أسود، ممّا ضاعف من الغموض والتشويق حول أحداث الفيلم المنتظر.

وأحدثت هذه الصور ضجة عارمة، حيث أعرب عدد كبير من الناشطين عن حماسهم لمشاهدة الفيلم، وتصدّر اسما أحمد السقا والفيلم “العنكبوت” قائمة العبارات الأكثر تداولًا في مصر وعدد آخر من البلدان العربية.

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وفي سياق متصل، أوشك أحمد السقا على الانتهاء من تصوير الفيلم، حيث يتبقى له أسبوع واحد فقط وينتهى من كافة مشاهده في العمل، ليبدأ مخرج العمل أحمد نادر جلال مرحلة المونتاج والمكساج والجرافيكس.

وكان أحمد السقا قد صور فى العديد من المناطق والمحافظات ومنها سفاجا ومدينة الأشباح والغردقة وأعلى كباري القاهرة.

فيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، وهناك مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون ضيوف شرف.