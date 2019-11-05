تجربة فاران تغري ريال مدريد بضم مدافع فرنسي

قالت تقارير صحفية إن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تستهدف التعاقد مع مدافع فرنسي من بين عدة مدافعين يراقبهم منذ فترة على رأسهم ويليام صليبا، مدافع أرسنال الإنجليزي، المعار إلى سانت إيتيان الفرنسي، بعد نجاح تجربة الفرنسي رافائيل فاران، مدافع الملكي الحالي، مع الفريق.

وأوضحت صحيفة "الصن" البريطانية، في تقرير لها، أن صليبا يوجد ضمن قائمة من 3 لاعبين صاعدين يستهدف المدرب زين الدين زيدان، المدير الفني للميرينجي، ضمهم للفريق.

ويوجد في تلك القائمة إلى جوار صليبا، بينوت بادياشيلي لاعب موناكو الفرنسي، وبوبكر كامارا لاعب مواطنه أولمبيك مارسيليا، واللذان يحملان أيضا الجنسية الفرنسية.





ويسعى زيزو منذ قدومه للريال نهاية الموسم الماضي إلى إعادة بناء قائمة الفريق، خاصة أن النجوم الأساسيين له طعنوا في السن، وعلى رأسهم الإسباني سيرخيو راموس نجم الدفاع وقائد الفريق، الذي وصل إلى الثالثة والثلاثين من عمره، وبات قريبا من إنهاء مسيرته.

وكان رافائيل فاران انضم إلى الريال في 2011، ليصبح أحد أهم الأسلحة الدفاعية في سانتياجو بيرنابيو، ويصبح أحد القواسم المشتركة في بطولاته منذ تلك الفترة، وعلى رأسها التتويج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، بينما لم يقدم البرازيلي إيدير ميلياتو الذي انضم للفريق الصيف الماضي أداءات مقنعة حتى اللحظة.

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إلا أن التقرير أوضح أن إدارة أرسنال ستحاول تعطيل الصفقة عبر طلب مبلغ خرافي مقارنة بأن قيمة اللاعب قد تصل إلى 50 مليون إسترليني.

وانضم صليبا إلى أرسنال صيف العام الحالي مقابل 27 مليون إسترليني بعقد لـ5 سنوات، قبل أن تتم إعارته للفريق الفرنسي مجدداً.





وقد تضطر إدارة أرسنال إلى استعادة المدافع الصاعد بنهاية الموسم الحالي بسبب المعاناة الدفاعية للفريق، وتراجع أداء عدد من اللاعبين أبرزهم اليوناني سقراطيس باباستوبولس وشكوردان مصطافي.

يذكر أن شباك فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري منيت بـ15 هدفاً في 11 لقاء هذا الموسم بالدوري الإنجليزي.



