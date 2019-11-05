تعرّف على خريطة حفلات نجوم الغناء في تشرين الثاني 2019

يشهد شهر نوفمبر /تشرين الثاني الجاري حالة من الانتعاش الفني، من خلال تقديم نجوم الغناء لعدد من الحفلات الغنائية والتي تستمر على مدار الشهر وتجمع عدد كبير من نجوم الغناء المصريين والعرب.

وتعاقد الفنان محمد حماقي على احياء حفلين غنائيين خلال شهر نوفمبر ويُقام الحفل الأول في جامعة مصر في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، بينما يقام الحفل الأخر بمسرح "كايرو فيستيفال سيتي مول" في الثامن والعشرين من نفس الشهر.

ويقيم الكينج محمد منير حفلا غنائيا بنادي هليوبوليس في مدينة الشروق في التاسع والعشرين من نوفمبر.

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كما تحيي شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا جامعة مص في الثالث والعشرين من نفس الشهر.

وتختتم الفنانة أصالة فعاليات مهرجان الموسيقي العربية بحفلها بدار الأوبرا المصرية في التاسع والعشرين من نوفمبر.

وتحيى فرقة "شارموفرز" حفلها المقبل في التاسع من نوفمبر، علي مسرح "حديقة الحرية" بالزمالك ويقدم الفنان مدحت صالح حفلا غنائيا يوم 5 نوفمبر االجاري ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية.

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ويحيي المطرب محمود العسيلي حفل غنائي يوم 7 نوفمبر الجاري، المقرر إقامته في نادي الإسكندرية الرياضي

فيما تشارك نيكول سابا المطرب هيثم شاكر في إحياء حفل غنائي يوم 7 نوفمبر والمقرر إقامته في نادى الزهور

كما يحيي المطرب عاصم الحلاني حفلين بمص يوم 8 نوفمبر بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان الموسيقي العربية، والثاني يوم 11 نوفمبر بدار الأوبرا بالإسكندرية

وتتشارك المطربة "ساندي" مع الفنان تامر عاشور فى حفل غنائى بنادي "إيرو سبورت" شيراتون المطار، يوم الجمعة 8 نوفمبر

ويقدم المطرب وائل جسار حفلا غنائيا يوم 10 نوفمبر ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الاوبرا، فيما يقيم مصطفي حجاج حفلا غنائيا في الخامس عشر من نوفمبر، بـ"بورتو كايرو مول

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