تعرف على رسالة أصالة لنوال الكويتية

نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للفنانة الكويتية نوال تعلق بها على اعتذار الأخيرة عن حفل "ليلة سهم"، لظروف صحية.

وكتبت أصالة: "ياحبيبة الرّوح وياصديقتي القريبة الحنونة الطيّبة.. ألّف سلامة على قلّبك وما تشوفي شرّ، الله يحفظك لعيلتك الكبيرة الّلي صرتي بالنّسبة إلهم المثل الأعلى للرقيّ والفنّ الرفيع المُتقن، سلامة قلّبك وروحك وصوتك يا قلبنا وروحنا وصوتنا نوالتي الغالية".

وكانت نوال قد طمأنت جمهورها عن حالتها الصحية، وكتبت نوال، عبر حسابها على"تويتر"،: "صباح الخير.. حبيت أطمنكم إني الحمدلله بخير، شوية تعب ويزول إن شاءالله، شكراً لكل من سأل عني، والله لا يحرمني منكم وأشوفكم قريب إن شاء الله".

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل الضخم "ليلة سهم" الذى يعد أضخم حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن اعتذار الفنانة نوال الكويتية عن إحياء فقرتها الغنائية لظرف صحي طارئ.

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وتعتبر "ليلة سهم" أضخم حفل يقام ضمن فعاليات موسم الرياض، والذى يقام مساء اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، بمشاركة 6 مطربين على مسرح محمد عبده فى البوليفار، وهم أصالة نصري، ماجد المهندس، رابح صقر، إسماعيل مبارك، أميمة طالب، ونوال الكويتية قبل اعتذارها.

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