محمد هنيدي وأحمد حلمي يشاركان في "حكايا مسك" في موسم الرياض

القاهرة - لايف ستايل
تستعد الهيئة العامة للترفيه عن لإطلاق مبادرة مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "حكايا مسك"، الثلاثاء المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر الجاري.
ويشارك في هذه المبادرة من مصر كل من الفنان محمد هنيدي، والفنان أحمد حلمي.
ونشر هنيدي بوستر، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "انتظرونا في حكايا مسك".
وتهدف مبادرة "حكايا مسك" إلى استقطاب المواهب الشابة في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة في مختلف المجالات الإبداعية
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