شاكر يوجه نصائح لـ "محمد رمضان" لحقيق نجاحات في أعماله

حرص الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين، على توجيه نصائح للنجم محمد رمضان، من أجل تحقيق نجاحات أكثر في أعماله.



وأكد شاكر، في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، إن محمد رمضان ليس مطربا ولكنه يغني راب مجرد كلام وراء بعضه، وإذا اراد الاستمرار في الغناء فيجب عليه أن يتنوع في أغانيه.



وقال شاكر، "عرفنا أنه نمبر وان وعرفنا أن هو مفيش غيره وعرفنا أن هو السلطان وبيقلعوه الجزمة على المسرح وهو بيغني وبيشلوه زي الملوك، عرفنا الكلام دا الحمد لله ياريت يبقى في جديد الفترة الجاية".



يُذكر أن الفنان محمد رمضان، قد طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "السلطان" التي صورها بمراكش في المغرب، ومن إخراج حسام الحسيني، وحققت نجاحاً كبيراً فور طرحها.

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