بعد تعافيها من الإدمان.. ديمي لوفاتو تقدم نصائح للشباب

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والمطربة الأمريكية ديمي لوفاتو، ارادت أن تقدم خلاصة تجاربها في الحياة على هيئة نصائح للشباب، حيث مرت النجمة الأمريكية بالكثيرمن الاحداث الصعبة والمؤلمة على مدار العام الماضي.

ورأت النجمة العالمية أنها بدلا من أن تبكي وتشعر بالخسارة علي حياتها الخاصة والمهنية، كشفت النجمة الشابة أنها فخورة بتجاربها الصعبة والعقبات التي ظهرت بطريقها، والتي استطاعت أن تتغلب عليها بنجاح كبير.

وحضرت النجمة العالمية البالغة من العمر 27 عاما، في مؤتمر قمة المراهقين “Teen Vogue Summit” والذي أقيم في لوس أنجلوس، وكشفت ديمي لوفاتو، عن تجربتها الخاصة، وقدمت رسالة إيجابية وملهمة للشباب، حيث تعد هذه أول مقابلة مطولة مع النجمة الشهيرة منذ أن تعرض حياتها للخطر بسبب تناولها جرعة زائدة من المخدرات في صيف العام الماضي.

النجمة العالمية أكدت أنها كلما تنظر للمرأة تجد “محاربة” ستستمر في القتال مهما ظهرت عقبات في طريقها: أنا أحب الشخص الذي أنا عليه اليوم، فقد تعلمت على مدى السنوات الخمس الماضية الكثير ومرررت بتجارب صعبة وفي النهاية تعلمت أن الحياة لا تستحق العيش إلا إذا كنت تعيش لنفسك، واستكملت قائلة:كن نفسك ولا تخاف مما يفكر فيه الناس.

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وعلى جانب أخر، كانت ديمي لوفاتو تقضي حالة من الحداد على فقدان صديقها الراحل توماس تروسيل، الذي توفي مؤخرًا بسبب جرعة مخدرات زائدة، حيث خرجت المطربة يوم الأربعاء لحضور جنازة تروسيل التي أقيمت في سابان في بيفرلي هيلز، كما شاركت متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، اطلالتها، التي أبرزت قصة شعرها الجديد جنازتها.

النجمة العالمية الشابة ارتدت سترة سوداء فوق فستانًا صغيرًا أبيض وأسود مع حذاء كعب عالي أسود مربع، ونظارة شمسية سوداء مستديرة، وبينما كانت في طريقها، نشرت لقطة للشاشة وهي تستمع إلى “أراك مجددًا” من ويز ويز، مع تشارلي بوث.

وكانت ديمي لوفاتو قد كشفت عن حزنها العميق على وفاة صديقها بعد صراعه مع إدمان المخدرات، حيث شاركت مغنية “Sober” الأخبار المحزنة للجماهير في وقت سابق، كما طلبت من معجبيها في مشاركة ثانية على مساعدة أي شخص يكافح الإدمان: قائلة: الإدمان ليس مزحة، اكتسبت السماء هذا الملاك الجميل الليلة الماضية بسبب هذا المرض الرهيب، سأفتقدك دائمًا.

والجدير بالذكر أن ديمي لوفاتو قد نُقلت إلى مستشفى في لوس أنجلوس للاشتباه، مؤخرا، بتناولها جرعة زائدة من المخدرات، حيث أكدت تقارير أنه تم إعطاء لوفاتو عقار نلوكسن الذي يعالج الجرعات الزائدة من المخدرات، بعد الاشتباه في تعاطي الهيروين.