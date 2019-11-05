كيم كاردشيان تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها كيندال جينر.. شاهد

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
احتفلت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، بعيد ميلاد شقيقتها الصغري كيندال جينر، والتي تبلغ من العمر 24عاما، وذلك عبر حسابها بموقع التواثل الاجتماعي إنستجرام.
النجمة العالمية نشرت صورة تجمعها بشقيقتها فى طفولتها، قائلة لها : طفلتي كينى عيد ميلاد سعيد.. أنتي أحلى “دمية” بالعالم أتمني لكي مزيد من العمر فى حب وسعادة.. أحبك كثيرا.
وعلى جانب أخر، نشرت جريدة الديلي ميل البريطانية لقطات لجلسة تصوير نقلا عن الحساب الخاص للنجمة والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان على موقع تبادل الصور إنستجرام.
كيم كاردشيان، وشقيقتيها يعملان بجدية في الترويج للمنتجات التي تحمل أسمائهن، من مستحضرات التجميل، والملابس وغيرها من الماركات التي أطلقنها مستغلين في ذلك شهرتهن العالمية على منصات التواصل.
وظهر الثلاثي كيم كاردشيان في جلسة تصوير جديدة، روجن من خلالها لعطر جديد يطرح ضمن ماركة مستحضرات التجميل التابعة لكيم كاردشيان، والتي تحمل عنوان KKW.
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